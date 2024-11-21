Жительница Канска: дочь под капельницей после отравления в школе

Жительница красноярского Канска рассказала «Газете.Ru» , что ее дочь стала одной из ребят, кому потребовалась госпитализация после отравления в школе №15.

У дочери собеседницы после отравления наблюдались обычные характерные симптомы: диарея, рвота и температура. При этом девочке до сих пор приходится ставить капельницы, так как она тяжело перенесла удар по организму.

По словам сибирячки, поначалу девочка не хотела рассказывать о плохом самочувствии после обеда, но вечером ситуация стала «патовой».

«Утром она была под капельницей, у нее была температура 39.9. Сейчас лучше. Ребенок мне неоднократно жаловалась на еду в школе, я на днях уже собиралась идти на разборки по этому поводу, но, видимо, опоздала», — отметила женщина.

Также жительница Канска добавила, что учреждение перевели на дистанционный формат на неделю. По ее словам, дети жаловались на волосы в еде, холодные и сырые котлеты. Последние могли стать причиной отравления, либо во всем виноват шницель из рыбы. Точный продукт, причину и соблюдение норм проверят специалисты.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае произошло второе за сутки массовое отравление детей.