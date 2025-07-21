Жительница Крыма пожаловалась на невозможность бесплатно выйти из дома

Валентина Заболоцкая, проживающая в Крыму, выразила недовольство тем, что потеряла возможность свободно покидать свой дом из-за активной скупки земли вокруг ее участка. Информацию об этом опубликовал ресурс «Подъем».

По словам женщины, ее жилище находится в поселке Утес, недалеко от Алушты. Она утверждает, что продажа прилегающих к ее дому территорий произошла без предварительного уведомления, что теперь вынуждает ее пробираться наружу через крышу.

Этот дом перешел к Валентине по наследству от дяди, который получил участок, работая в санатории «Утес». Строительство дома датируется 1960 годом. До начала 2000-х годов земля принадлежала санаторию, после чего была передана сельскому совету, который, по словам Заболоцкой, «выделил землю строго по контуру дома».

В результате дверь дома выходит непосредственно на чужую территорию, а часть строения оказалась расположенной на чужом участке. Дом находится на краю улицы, с одной стороны граничит с крутым обрывом, ведущим к морю.

Заболоцкая утверждает, что земля вокруг ее дома неоднократно перепродавалась. В настоящее время владельцем является компания «Таврида», которая требует от пенсионерки 412 тыс. руб. в год за право прохода к ее собственному дому.

В попытке разрешить ситуацию, женщина обратилась с жалобами вплоть до Верховного суда.

Ранее сообщалось, что утром 21 июля в очереди на Крымский мост встало почти 1200 транспортных средств.