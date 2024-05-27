Жительница Кузбасса попала под нож хирурга из-за неперевариваемости пищи и болей

Сибирячка столкнулась с адскими болями и едва ли могла нормально употреблять пищу. Еда практические не усваивалась у нее в желудке. Об этом случае пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Минздрав Кузбасса.

Женщина столкнулась с тяжелыми последствиями развития желчнокаменной болезни. Мучительное заболевание осложняло питание, не позволяло усваиваться еде, а также приносило боль. Как установили врачи, один из крупных камней перекрыл отток желчи: это привели к воспалению поджелудочной. Было принято решение о сложной операции, которую провели в областной клинической больнице им. Беляева.

Специалисты ушили свищи на желудке и кишке, а также удалили желчный пузырь, заполненный камнями. Врачам удалось сохранить функции и не затронуть жизненно важных органов. После восстановления пациентка смогла нормально питаться без дискомфорта и болей.

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