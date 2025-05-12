Жительница Кузбасса попала под суд за смертельное ДТП на встречке

Жительница областной столицы Кузбасса ответит в суде за ДТП, в ходе которого погиб мужчина. Об этом пишет VSE42.Ru.

В декабре прошлого года на территории Промышленновского района 43-летняя водитель Toyota Camry не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Lada Priora. Установили, что она ехала на большой скорости в условиях гололеда.

Нарушения привели к трагедии: в аварии пострадал и погиб 45-летний водитель отечественного автомобиля.

Отмечается, что женщина признала свою вину и частично возместила ущерб семье погибшего. По ее словам, она хотела выровнять автомобиль при заносе, однако не смогла справиться с управлением.

Не исключено, что выплаченная компенсация со стороны обвиняемой смягчит наказание. Однако окончательное решение будет за судом. Сейчас сибирячке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Чехове Московской области арестовали водителя, который устроил смертельное ДТП с молодым мотоциклистом.