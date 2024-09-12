У полицейского в Москве из кармана выпал сверток с наркотиками

34-летний сотрудник полиции в Москве подозревается в сбыте наркотиков. Об этом вечером четверга, 12 сентября, сообщает официальный телеграм-канал столичного СКР.

Стало известно, что инцидент, в результате которого возбудили дело по частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ, произошел накануне в среду, 11 сентября: во время задержания человека у полицейского из кармана выпал сверток, и он был задержан с упаковками мефедрона и амфетамина.

Подозреваемый (полицейский отдела по району Теплый Стан) задержан, и уже в ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новым сенатором от Крыма стал гроссмейстер Сергей Карякин.