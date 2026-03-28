Жительница Москвы пешком прошла все Садовое кольцо за несколько часов

Жительница Москвы пешком преодолела весь маршрут по Садовому кольцу и опубликовала видео прогулки в социальных сетях. На ролик обратил внимание Telegram -канал «Москвач».

По словам автора видео, на полный обход кольца потребовалось 3 часа 20 минут. В это время вошли короткие остановки, необходимые для записи кадров по маршруту. За прогулку девушка прошла около 21 тысячи шагов.

Она также отметила, что вдоль пути расположено большое количество городских достопримечательностей и мест, подходящих для фотографий. Тем, кто захочет повторить маршрут, москвичка рекомендовала заранее выбрать удобную обувь, поскольку дистанция требует длительной ходьбы.

