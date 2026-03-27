Каждый второй премиум-авто с пробегом в Подмосковье не бит: эксперты назвали лидера по «чистым» машинам

В Московской области доля премиальных автомобилей с пробегом, не имеющих зафиксированных ДТП, за полгода превысила 50%. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Авито Авто», проанализировав данные отчетов «Автотеки» по машинам стоимостью от 1 млн рублей возрастом от 5 до 10 лет, продававшимся с сентября 2025-го по февраль 2026 года. Об этом пишет REGIONS.

В регионе «чистыми» по истории оказались 52,9% таких авто — это на 3,9 процентного пункта больше, чем годом ранее. Лидером среди премиальных марок стал Jeep: доля автомобилей без аварий у этого бренда достигла 72,9%. В пятерку также вошли MINI (64,7%), Infiniti (57,1%), Volvo (56,2%) и Porsche (54,6%).

Наибольший прирост доли «безаварийных» машин показали Jaguar (до 50%, +10,2 п. п.), Genesis (до 44,2%, +8,1 п. п.) и Mercedes-Benz (до 49,6%, +5,7 п. п.). Среди конкретных моделей премиум-сегмента чаще всего без ДТП продавались Mercedes-Benz G-класс AMG (66%), Infiniti QX50 (63,2%), Audi Q7 (61,1%), Mercedes-Benz V-класс (60,7%), а также несколько моделей BMW — X5, X3, X1 и X7.

Аналитики добавили, что покупатели стали внимательнее относиться к истории автомобиля: для 69% из них информация об участии машины в ДТП важна. При этом сам факт аварии не всегда становится решающим фактором — все зависит от характера и масштаба повреждений.

Ранее архитектор назвал минусы жилья из морских контейнеров.