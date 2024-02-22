Жительница Новокузнецка стала жертвой мошенников при попытке их разоблачить

Пенсионерка из Новокузнецка перевела мошенникам крупную сумму денег, хотя считала, что ее действия помогут ей разоблачить обманщиков. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на полицию Кузбасса.

63-летней женщине позвонил мужчина, который представился правоохранителем. Он предупредил, что сейчас активизировались мошенники, которые крадут данные клиентов из банков. Якобы счет пенсионерки также в опасности, и ей нужно принять меры для разоблачения злоумышленников.

Женщина охотно согласилась поучаствовать в поимке мошенников и последовала инструкциям неизвестного. Она сделала 14 переводов за пару дней, сумма которых составила два миллиона рублей. Все деньги высылались на реквизиты, которые называл лже-полицейский. Он убеждал женщину, что все деньги на «безопасных счетах».

Однако через некоторое время мужчина перестал выходить на связь. Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленника разыскивают. В случае поимки и доказательства вины он может отправиться в тюрьму на 10 лет.

Ранее сообщалось, что СБУ стала лишать россиян средств и вербовать по американским схемам.