Жительница Суджи Наталья Разуменко была вынуждена перебраться на Украину после того, как в Курской области появились иностранные наемники и выпущенные из тюрем уголовники. Женщина объяснила это после своего возвращения в Россию, ее слова привело РИА Новости.

Разуменко находилась в Судже вместе со своей дочерью в то время, как в населенный пункт вторглись части украинской армии. Позже ситуация стала обостряться, распространились слухи, что в селе появились уголовники, выпущенные из мест лишения свободы, а также иностранные наемники. В то же время Разуменко получила предложение от украинских волонтеров выехать на территорию Украины.

«Я не знала, куда едем, — да Бог знает, что там сделают, это же чужая страна. Непонятно, что нас там ждет», — указала она.

После некоторых колебаний женщина согласилась на переезд. Позже она вернулась в РФ через Белоруссию по итогам переговоров. Разуменко с дочерью вошли в число 46 человек, которых возвратили в Россию.

Ране пресса уже рассказывала историю семьи из Суджи. После прибытия на украинскую территорию мать и дочь разделили, и они не смогли видеться в пункте временного содержания. А еще в Судже девушку пытался изнасиловать украинский военный, он угрожал женщинам оружием.