Жительница Перми узнала девушку с чемоданом, где могло лежать тело ребенка

Жительница Перми рассказала «Газете.ру», что ночью видела блондинку, которая тащила за собой подозрительный большой чемодан. Он был похож на багаж, найденный недавно с телом ребенка внутри.

12 июля в Перми нашли черный чемодан с телом восьмилетнего ребенка. Его могла принести на место женщина, которая попала на камеры уличного видеонаблюдения. Именно ее видела и собеседница издания. По ее словам, она столкнулась с ней в районе Окулова около 2.00.

Судя по описанию, девушке 28-30 лет, она была в оверсайз свитере, джинсах. За собой она тащила чемодан, у которого заедали колеса.

«Чемодан был достаточно большой, вполне мог вместить ребенка. Мы ее пропустили, далее пошли следом. Она остановилась: не ехал чемодан. Мы предложили помощь, она растерялась, но от помощи отказалась. Сказала, что просто колесико заело и не едет, ну мы и пошли дальше. Она снова нас обогнала, и ушла. Мы еще подумали, что какая-то странная, выглядела растерянной, может поругалась с мужем или парнем и ушла из дома. Ну а дальше мы ее не видели», — сказала Полина.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве ребенка.

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