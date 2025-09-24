Жительница Подмосковья нашла на огороде яйца динозавра и выставила их на продажу

Жительница подмосковного Наро-Фоминска восемь лет хранила у себя на полке то, что считала окаменевшими яйцами динозавра. Однако палеонтолог Ярослав Попов в беседе с REGIONS объяснил , почему находка не является дорогостоящей сенсацией.

Необычные округлые объекты диаметром около 10 сантиметров Людмила обнаружила во время буровых работ на своем участке. Изначально находка состояла из трех шаров, напоминающих пушечные ядра, но один из них разбился, когда сын женщины носил его в школу. Сейчас сохранились два артефакта общим весом почти три килограмма, которые владелица недавно выставила на продажу за 150 тысяч рублей.

Однако научная экспертиза поставила крест на этой сенсации. Палеонтолог Попов идентифицировал объекты как кремневые конкреции — природные минеральные образования, которые формируются в осадочных породах подобно тому, как растет жемчужина. По словам эксперта, это частое явление в Подмосковье.

«Они выглядят как твердые шары размером от нескольких сантиметров до нескольких метров. Образуются в пористых осадочных породах путем диффузии и переотложения кремнезема из грунтовых вод вокруг «затравки» — органических остатков (раковин, растений) или минеральных скоплений, с последующей кристаллизацией», — уточнил палеонтолог.

