Жительница Подмосковья потребовала от Маска восстановить функции Tesla в РФ
SHOT: россиянка требует от Маска разблокировать функции Tesla в РФ
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Жительница России обратилась к Илону Маску с требованием восстановить функционал автопилота и другие возможности «танцующей» Tesla, деактивированные после начала специальной военной операции.
Как сообщил SHOT, Олеся из Подмосковья направила претензию на имя предпринимателя. Она приобрела Model X Long Range красного цвета в 2023 году, рассчитывая получить высокотехнологичный автомобиль, соответствующий обещаниям Маска, за 6,6 млн руб.
Однако после покупки выяснилось, что ряд функций заблокирован. В частности, недоступна навигация, отключен автопилот, а также прекратились обновления программного обеспечения. Тем не менее основные функции работают: автомобиль способен передвигаться и воспроизводить танцевальные движения.
По словам юриста Валерии Рытвиной, представляющей интересы девушки, владелица направила претензию, в которой заявляет о возможности потребовать возврата средств за Tesla, но предлагает альтернативное решение: разблокировать все отключенные функции и возобновить полноценное обслуживание электромобилей Маска в России.
Ранее сообщалось, что в Техасе обнаружили несколько взрывных устройств в дилерском центре Tesla.