Жительница Подмосковья потребовала от Маска восстановить функции Tesla в РФ

Жительница России обратилась к Илону Маску с требованием восстановить функционал автопилота и другие возможности «танцующей» Tesla, деактивированные после начала специальной военной операции.

Как сообщил SHOT, Олеся из Подмосковья направила претензию на имя предпринимателя. Она приобрела Model X Long Range красного цвета в 2023 году, рассчитывая получить высокотехнологичный автомобиль, соответствующий обещаниям Маска, за 6,6 млн руб.

Однако после покупки выяснилось, что ряд функций заблокирован. В частности, недоступна навигация, отключен автопилот, а также прекратились обновления программного обеспечения. Тем не менее основные функции работают: автомобиль способен передвигаться и воспроизводить танцевальные движения.

По словам юриста Валерии Рытвиной, представляющей интересы девушки, владелица направила претензию, в которой заявляет о возможности потребовать возврата средств за Tesla, но предлагает альтернативное решение: разблокировать все отключенные функции и возобновить полноценное обслуживание электромобилей Маска в России.

Ранее сообщалось, что в Техасе обнаружили несколько взрывных устройств в дилерском центре Tesla.