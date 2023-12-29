Жительница Подмосковья стала стотысячным гостем экскурсии в рамках программы «Больше, чем путешествие»

Вероника Сидоренко из подмосковного города Протвино стала стотысячной участницей экскурсии программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

Девушке вручили памятные подарки от программы «Больше, чем путешествие». Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила, что в рамках программы также запущен конкурс «Лидеры региона — 2023».

«Молодые ребята, активно участвующие в общественной, творческой, культурной, спортивной и научной деятельности, рассказали о своих достижениях, и более 350 лучших получили возможность бесплатно съездить в Ярославль, Калугу, Тулу и Рязань. Там для них подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу, организовали интерактивные экскурсии по знаковым достопримечательностям», — добавила министр.

Отметим, что в рамках программы также открыт набор экскурсоводов для работы на Всемирном фестивале молодежи — 2024, подробности представлены на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.