Жительница Саратова спаслась от украинского БПЛА, уехав рожать

Жительница саратовского ЖК «Волга Скай», куда нацелились ВСУ, не пострадала. Ее спасло чудесное совпадение: как раз в момент атаки она уехала в роддом. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

Об истории рассказали соседи саратовчанки. Ее схватки начались в ночь на 26 августа, в связи с чем ее экстренно доставили в роддом. Уже в шесть утра того же дня 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай» был атакован и частично разрушен ВСУ.

Таким образом, были спасены две жизни. Однако теперь роженице и ее ребенку возвращаться некуда: дом непригоден для проживания.

По данным Минобороны РФ над территорией Саратовской области сбили девять вражеских БПЛА. Один из них угодил в высотку. Минздрав РФ сообщал о четырех пострадавших. Жильцов расселили во временные пункты пребывания.

Ранее сообщалось, что оперативные штабы развернули в Саратове и Энгельсе после атаки дронов ВСУ