Девушка из поселения Черкасское Поречное Суджанского района рассказала RT , как столкнулась с наемниками из Польши на территории родного региона.

Жительнице Курской области 19 лет. Она и ее мать были вынуждены прятаться в погребе, пока ВСУ устраивали обстрелы. Четыре долгих дня в холодном сыром помещении не могли продолжаться. Девушка вышла на улицу, несмотря на страх, лишь бы согреться. Однако во время отдыха на лавочке она увидела военных в серой форме. В них сельчанка не признала украинцев.

«Я застыла, человек тихо о чем-то говорил со вторым военным. Это точно были не вэсэушники, я уже потом поняла по речи, что это были поляки. Поляков и французов мы боялись чуть ли не больше, потому что в селе рассказывали, как они зверствуют», — вспомнила она.

Военные не заметили девушку и не проверяли подвал. Однако семья тогда твердо решила, что пора покидать родную землю и эвакуироваться из села в другой населенный пункт.

Примечательно, что лишь недавно ЧВК Forward Observation Group показывала, как атакует Курскую область. Военные опубликовали в соцсетях, как позируют у бронеавтомобиля HMMWV в составе ВСУ.

Напомним, обстрелы Курской области со стороны ВСУ начались в ночь на 6 августа. Атаке подверглись Суджа и другие районы.

Ранее сообщалось, что в Курской области в плен взяли 15 иностранных наемников.