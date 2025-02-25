Жительница села в Кузбассе оказалась заблокирована в горящем доме

В поселке Тисуль Кемеровской области женщина оказалась в огненной ловушке. Ей потребовалась помощь, пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Пожар произошел на улице Фрунзе в поселке Тисуль. Проживающая в доме женщина не сразу поняла, что произошел пожар. Она пыталась выбраться, но выход уже заблокировал огонь и дым. Происшествие заметил сотрудник правоохранительных органов: он вызвал помощь и отправился лично вызволять хозяйку из беды. Полицейский разбил окно и помог выбраться, и даже вынести часть важных вещей.

К моменту прибытия пожарных горела пристройка к дому и входная дверь. Огонь повредил крышу и фасад частного дома. Сама женщина осталась жива, но теперь ей придется восстанавливать свое жилье.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье после гибели ребенка-инвалида в пожаре возбудили уголовное дело.