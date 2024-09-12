Жительница США выжила после драки с медведем

Жительница штата Вашингтон в США во время прогулки с собаками встретилась с медведем. Сначала питомцы 63-летней женщины бросились бежать, и она подумала, что они увидели коров. Но вскоре к ней приблизился огромный медведь.

Хищник размахивал лапами и пыхтел. В этот момент женщина вспомнила, что когда-то слышала рассказ о том, что некий мужчина при встрече с медведем ударил его кулаком, это подействовало на хищника, и он убежал.

Тогда американка несколько раз ударила медведя кулаком, однако это не помогло. Тогда женщина упала на землю и свернулась калачиком. Медведь нанес ей несколько ударов, после чего его отогнали собаки, сообщает CBC News.

Рядом с собой американка увидела медвежонка и решила, что на нее напала медведица, но позже выяснилось, что это был самец.15

Женщине пришлось обратиься за медицинской помощью. Ей наложили 18 швов.

Ранее сообщалось, что на Ямале семья чудом осталась жива после встречи с разъяренным белым медведем