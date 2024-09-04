Жительница Тюмени попала под уголовное дело за приворот на 200 тысяч

В Тюмени «ворожея» оказала сомнительную услугу местной жительнице и заставила ее заплатить 200 тысяч рублей. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , горе-гадалка стала фигуранткой уголовного дела.

Тюменка самостоятельно нашла женщину в соцсетях, которая якобы обладала магическими способностями. Целью было узнать, есть ли приворот на ее бывшем возлюбленном. Неожиданно гадалка заявила, что не только выяснит это, но и поможет вернуть объект обожания. Перспектива показалась северянке заманчивой.

Чародейка для убедительности имитировала переписку с мужчиной, которого пыталась вернуть клиентка. После заявила, что может сделать куда больше, если получит материальное вознаграждение. Потерпевшая поверила и перевела 200 тысяч рублей, но не сразу.

«Просила на какие-то мелкие расходы деньги — то машина сломается, то еще что-то, то на здоровье и лечение папы. И я этому всему верила. Это длилось три месяца», — отметила потерпевшая.

Обманщицу нашли и задержали. Ей оказалась 36-летняя женщина, которой теперь предстоит ответить за мошенничество. Дело гадалки рассмотрит Центральный районный суд города.

Ранее сообщалось, что прокопчанка провела петербурженке дорогой обряд от имени звезды «Битвы экстрасенсов».