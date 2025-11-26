Жительница Тюмени попала в скандальную историю после сеанса вызова духа Сталина

В Тюмени зафиксирован случай обращения местной жительницы к услугам гадалки для проведения спиритического сеанса с целью контакта с духом Иосифа Сталина. Инцидент получил публичную огласку и стал предметом обсуждения, передают « Последние Новости ».

Представители Русской Православной Церкви высказали официальную позицию, осудив подобные практики. Иерей Андрей Корчагин, клирик одного из тюменских храмов, заявил, что участники ритуалов вступают в контакт не с душами усопших, а с деструктивными духовными сущностями.

По словам священнослужителя, подобные действия наносят ущерб духовному состоянию человека и могут привести к его добровольному отчуждению от церковной общины. При этом он отметил, что таинство покаяния позволяет искупить последствия такого поступка.

Сообщается, что женщина обратилась к гадалке в период личностных трудностей. Специалисты в области психологии отмечают устойчивый спрос на эзотерические услуги в ситуациях неопределенности, когда люди ищут простые ответы на сложные вопросы.

Ранее была названа проблема психиатрического лечения в России.