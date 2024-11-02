Жительница Тульской области до смерти забила сожителя ремнем

В Узловой женщина избила своего возлюбленного ремнем и другими предметами, что привело к его смерти. Об этом сообщают Тульские известия со ссылкой на местный Следственный комитет.

Инцидент произошел на ул. Циолковского в Узловой. Как предварительно узнали следователи, женщина из неприязненного отношения к сожителю столкнула его с кровати и начала избивать, когда он едва пришел в себя после сна. В качестве «орудия» жительница выбрала разные предметы и ремень: множественные удары пришлись по голове и телу. Травмы оказались серьезными. Мужчина скончался на следующий день.

Женщина была задержана и призналась в содеянном. Ей предъявили обвинение по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). В настоящее время обвиняемая находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Железнодорожном две школьницы избили сверстницу и сняли это на видео.