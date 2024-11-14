Жительница Уфы лишилась зрения на один глаз после удаления катаракты в клинике

Женщина из Уфы заплатила за дорогостоящую операцию в частной офтальмологической клинике в Магнитогорске, но вместо лечения получила слепоту глаза, пишет VSE42.Ru со ссылкой на Shot.

Пожилая жительница Уфы ослепла на один глаз после операции по удалению катаракты, которую ей провели в частной клинике. Женщина доверилась магнитогорским специалистам, заплатила за вмешательство 100 тысяч рублей, а вскоре горько пожалела. После удаления катаракты глаз стал болеть, началось воспаление. При этом врачи утверждали, что это нормально и пройдет.

Однако вопреки обещаниям врачей женщине становилось хуже с каждым днем, потом она потеряла зрение на прооперированном глазу.

Обследования выявили у уфимки гнойный эндофтальмит из-за инфекции. Ее могли занести во время операции.

Как отмечает канал, женщина сохранила глазное яблоко с помощью очередных операций и лечения, но не вернула зрение. В итоге лишилась работы, и возможности водить машину. Пациентка частной клиники намерена отсудить у врачей до двух миллионов рублей компенсации.

Ранее сообщалось, что жительница Сантк-Петербурга умерла после липосакции в клинике.