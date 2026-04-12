Жительницам Коми рассказали, на каких неделях проходят главные осмотры перед родами

Главный врач перинатального центра Республики Коми Ольга Лебедева в рамках просветительского проекта «Здоров11», организованного региональным центром медицинской профилактики, подробно рассказала будущим мамам о ключевых этапах наблюдения во время беременности. Медик подчеркнула важность своевременного прохождения плановых скринингов, позволяющих вовремя выявить возможные патологии и принять верное решение о тактике ведения родов.

Первый и наиболее ответственный этап, по словам специалиста, приходится на срок 12-14 недель. В этот период женщине предстоит пройти комбинированный пренатальный скрининг, главная задача которого — исключить грубые пороки развития плода и оценить его общую жизнеспособность. Диагностика носит комплексный характер и включает в себя ультразвуковое измерение роста эмбриона, биохимический анализ крови матери, а также исследование ряда генетических маркеров. Ольга Лебедева отдельно отметила, что с 2026 года перечень обследований расширен: теперь в него включены новые методики, предполагающие непосредственный забор клеток будущего ребенка для более глубокого анализа.

Следующие контрольные точки, объяснила врач, приходятся на 18-21 неделю беременности, а затем — на срок после 34 недель. Именно на этих этапах выявляются более поздние патологии развития. Полученные результаты становятся определяющими для врачей: на их основании консилиум принимает окончательное решение о том, где и каким образом будут проходить роды — в условиях республиканского перинатального центра или же потребуется направление в специализированное федеральное учреждение.

