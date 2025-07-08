Жительницам Подмосковья предложили поучаствовать в конкурсе «Женщина — Герой»

Стартовал прием заявок на подмосковный конкурс «Женщина — Герой»

Общество

Жительницам Подмосковья предложили поучаствовать в областном конкурсе «Женщина — Герой». Прием заявок стартовал 8 июля и продлится до 22 августа.

К участию приглашаются женщины-члены семей участников СВО, зарегистрированные на территории Подмосковья. Подать заявку можно на сайте конкурса.

«Через творчество участницы конкурса выразят свою любовь к семье и Родине, подчеркнут наши традиционные семейные ценности, расскажут про поддержку участников СВО и свой вклад в Победу», – отметил инициатор конкурса, депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО региона Сергей Колунов.

Финал конкурса пройдет 30 ноября в Музее Победы. Победительницу определит жюри, председателем которого выступит заслуженный артист России SHAMAN.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе утвердили участников программы «Герои Подмосковья».

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