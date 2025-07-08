Жительницам Подмосковья предложили поучаствовать в конкурсе «Женщина — Герой»
Стартовал прием заявок на подмосковный конкурс «Женщина — Герой»
Жительницам Подмосковья предложили поучаствовать в областном конкурсе «Женщина — Герой». Прием заявок стартовал 8 июля и продлится до 22 августа.
К участию приглашаются женщины-члены семей участников СВО, зарегистрированные на территории Подмосковья. Подать заявку можно на сайте конкурса.
«Через творчество участницы конкурса выразят свою любовь к семье и Родине, подчеркнут наши традиционные семейные ценности, расскажут про поддержку участников СВО и свой вклад в Победу», – отметил инициатор конкурса, депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО региона Сергей Колунов.
Финал конкурса пройдет 30 ноября в Музее Победы. Победительницу определит жюри, председателем которого выступит заслуженный артист России SHAMAN.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе утвердили участников программы «Герои Подмосковья».