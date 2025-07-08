Жительницам Подмосковья предложили поучаствовать в конкурсе «Женщина — Герой»

«Через творчество участницы конкурса выразят свою любовь к семье и Родине, подчеркнут наши традиционные семейные ценности, расскажут про поддержку участников СВО и свой вклад в Победу», – отметил инициатор конкурса, депутат Госдумы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО региона Сергей Колунов.