Жительнице Нового Уренгоя вырезали больше метра разросшейся кишки

В Новом Уренгое хирурги провели операцию женщине, толстая кишка которой разрослась на лишние 1,2 метра. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

У пациентки из газовой столицы ЯНАО обнаружили три дополнительных петли толстой кишки. Лишние отрезки было решено удалить. Операцию провели хирурги Эльшан Асланов и Билан Газгиреев, которые не только избавились от образования, но и сохранили жизнеспособность органа, соединив ткань.

Изначально женщина обратилась с жалобами на кишечную непроходимость. Как оказалось, опорожнению кишечника мешали лишние 1,2 метра органа. Без проведенной операции были высоки риски, что у северянки разовьется рак.

Операция прошла успешно, через четыре дня самочувствие пациентки значительно улучшилось, она восстанавливается и готовится к выписке.

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