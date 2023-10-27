Жительнице Ступино, недосмотревшей за своими землями, придется заплатить почти двадцать миллионов рублей

Минэкологии Московской области направило в Ступинский городской суд исковое заявление с требованием возместить ущерб, который был нанесен в результате незаконного размещения отходов в округе. Ответчицей станет местная жительница, которая не проконтролировала состояние собственных земель.

«Гражданка владеет участком земель сельскохозяйственного назначения в деревне Колдино. В министерстве была получена информация о незаконном завозе сюда строительных отходов», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, специалисты аккредитованной лаборатории в ходе проведения надзорного мероприятия выяснили, что площадь перекрытия почв мусором составила почти 500 квадратных метров, общий объем размещенных отходов — около 500 кубометров. В результате ущерб, нанесенный почвам, оценили более чем в 18 миллионов рублей. Владелица земель отказалась от добровольного возмещения ущерба, поэтому ей предстоит сделать это в судебном порядке, добавили в ведомстве.

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