Жительницу Кузбасса спасли после укуса гадюки на даче

Женщина из села Глубокое Топкинского района Кузбасса столкнулась на дачном участке с неожиданной ядовитой гостьей, после чего была госпитализирована. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Врач-токсиколог высшей категории Денис Афанасьев рассказал, что сибирячка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести. Укус гадюки спровоцировал аллергический отек и интоксикацию. Змея попала в ногу, которую врачам сначала пришлось обездвижить и лишь затем начать терапию.

Благодаря оперативному лечению и профессионализму врачей отек быстро спал, другие симптомы стали спадать в тот же день. Сейчас пациентка восстанавливается, ее выпишут из медучреждения через две недели.

В больнице им. М. А. Подгорбунского напомнили, что заниматься самолечением после укуса змей нельзя. Вероятность встретить их, включая и гадюк, повышается за городом в летний сезон. Осторожность нужно проявлять лесникам, дачникам и людям, выезжающим отдыхать на природу. Стоит напомнить и про клещей, от которых нужно также защищаться очень тщательно. Во всех случаях укуса, будь то змея или кровососущий паразит, нужно обращаться за специализированной помощью.

Ранее сообщалось, что китаец спрятал 104 змеи в штанах от таможенников аэропорта Шэньчжэня.