Жительницу Новороссийска задержали за передачу Украине данных о ВМФ и ПВО

Жительницу Новороссийска задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, женщина передавала украинским спецслужбам сведения о российском Военно-морском флоте (ВМФ), в частности, о Черноморском флоте, и объектах противовоздушной обороны (ПВО).

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что задержанная, работая на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, сознательно установила контакт с проукраинской террористической организацией и передавала через мессенджер информацию о дислокации российских кораблей, а также о расположении систем ПВО.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ее поместили под стражу.

В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp* для вовлечения граждан в разведывательную деятельность и диверсии. Поэтому правоохранители призывают воздержаться от общения с сомнительными лицами.

Ранее сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга отправили в следственный изолятор (СИЗО) за сбор данных о военнослужащих.

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