Жительницу Воронежа отправили в психиатрическую больницу за интимное видео с сыном

В Воронеже суд направил женщину в психиатрический стационар после возбуждения уголовного дела по факту преступления против несовершеннолетнего. Об этом сообщает РИА Новости.

Жительницу Воронежа поместили в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы. Такое решение принял суд после возбуждения уголовного дела по факту преступления против половой неприкосновенности своего несовершеннолетнего сына.

По данным следствия, женщина записала видео противоправного характера с участием своего 13-летнего ребенка и отправила его незнакомцу. После выявления факта нарушения закона правоохранительные органы инициировали расследование. Суд удовлетворил ходатайство следователя о назначении подозреваемой психиатрической экспертизы, чтобы установить ее вменяемость.

Следственный комитет России по Воронежской области подтвердил возбуждение уголовного дела. В отношении женщины ведутся следственные мероприятия, а ее дальнейшая судьба будет зависеть от результатов медицинского заключения.

Экспертиза должна определить, была ли женщина в момент совершения действий вменяема и осознавала ли последствия своих поступков. Если специалисты признают ее невменяемой, она может быть направлена на принудительное лечение. В противном случае ей грозит серьезное наказание в рамках российского законодательства.

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