Жительницы Брянской области организовали бизнес по легализации иностранцев в РФ

Жительницы Брянской области организовали бизнес по легализации иностранцев в России, оформляя отцовство на своих детей, сообщила Baza.

Схема оказалась достаточно простой — иностранцы фиктивно становились отцами российских детей, что значительно повышало их шансы законное проживание в стране.

Одной из самых активных участниц этого процесса стала 27-летняя жительница Брянска, которая, по данным следствия, помогла как минимум четырем гражданам Китая и одному гражданину Таджикистана получить статус отцов своих четырех детей. За свои услуги она брала единовременные «алименты».

Еще одна женщина из Дятьковского района Брянской области такой схемой оказала помощь двум жителям КНР и одному гражданину Таджикистана.

За последнюю полиция зафиксировала несколько подобных случаев в регионе. В отношении задержанных многодетным матерям могут завести уголовное дело по статье о незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Их «мужьям-иностранцам» предстоит пройти дополнительную проверку документов.

В конце октября Государственная дума РФ одобрила законопроект о конфискации денег и имущества организаторов незаконной миграции. Этот закон предлагает жесткие меры, включая конфискацию средств и имущества, полученных преступным путем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости нахождения мигрантов в России.