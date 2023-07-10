Жительницы Ступино теперь могут пройти маммографию на новом аппарате

В стационаре Ступинской больницы установили новый маммограф, предназначенный для проведения диагностических исследований женщинам. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что с начала года ввели в работу три подобных аппарата и до конца года планируют еще тринадцать. На эти цели выделено почти двести сорок миллионов рублей.

Также в Ступинской больнице установили новый флюорограф — в поликлинике в рабочем поселке в Малино. Сейчас в здании проходит капитальный ремонт. После его завершения, обследование на аппарате смогут проходить пациенты из Малино, Михнево и других рядом расположенных населенных пунктов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье проходит радикальная замена тяжелого медицинского оборудования.