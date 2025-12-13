«Живая елка в горшке и зимние букеты»: где в Химках открылись праздничные базары?

Сертифицированные точки продажи новогодних деревьев будут работать в районах Старые и Новые Химки, а также в микрорайоне Левобережный вплоть до 31 декабря.

Приобрести живую ель уже можно по двум адресам: на Ленинградском шоссе, рядом с торговым центром «Лига», а также в микрорайоне ИКЕА, у ТЦ «Мега».

На следующей неделе ассортимент праздничных точек пополнится: базары откроются на улице Совхозной, вблизи дома 4, и на Юбилейном проспекте, рядом с домом 3а.

Все организованные места торговли оформлены в едином стиле, оснащены информационными стендами, имеют необходимые сертификаты качества и всю сопроводительную документацию. Специалисты на базарах помогут покупателям выбрать подходящее новогоднее дерево.

Помимо классических срубленных елок, химчане могут приобрести зимние букеты, праздничные венки, еловые лапники и украшения.

Также доступен экологичный вариант — живая елка в горшке, которую после новогодних праздников можно перевезти на дачный участок или высадить во дворе дома.

