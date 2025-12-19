«Живем как в XIX веке». Путину пожаловались на жизнь в Ульяновске

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, объединенной с прямой линией, обратил внимание на сообщение от жителей Ульяновской области. Его авторы выразили недовольство условиями жизни в регионе.

Текст обращения, зачитанный в прямом эфире, гласил: «Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке, когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ». Эта жалоба стала одним из острых вопросов, прозвучавших во время общения с главой государства.

Путин немедленно отреагировал на полученный сигнал. Он дал четкое поручение разобраться в сути проблемы.

«Надо пометить и понять, о чем речь», — заявил президент, подчеркнув необходимость детального изучения причин, которые привели к такой ситуации.

