«Живет в другом мире»: оскандалившуюся Ивлееву ждут участники СВО на передовой для покаяния

Многие общественники, артисты и политики уже высказывали мнение, что «голая» и бурная вечеринка селебрити была крайне неуместной. Страна проводит СВО, однако для звезд это словно пустой звук. По-настоящему патриотичные и сдержанные знаменитости не пошли на вечер, и, судя по всему, правильно сделали.

Ведь все гости клуба «Мутабор» в ту злополучную ночь попали на видео и фото, а все материалы разлетелись в Сети. В результате звезды стали передавать друг другу эстафету извинений, но их все равно стали отменять телеканалы. Не спасся даже Филипп Киркоров, которого нещадно вырезают из новогодних шоу. Каналам, которые вынуждены переснимать программу за несколько дней до Нового года, не позавидуешь, однако «флешмоб» уже не остановить.

Как сообщает KP.RU, на Ивлееву уже составили иск на один миллион рублей, но в скором времени она получит очередной «сюрприз». Жалобу за «Нарушение достоинства личности». Ее подали благотворительные фонды и родственники участников СВО, кого обидело развратное мероприятие Ивлеевой.

«Одни своими жизнями на передовой рискуют, а другие будто в другом мире живут. <...> Наши требования - 1 рубль и публичные извинения. Но в большей степени мы надеемся, что Анастасия для очищения своей совести тоже займется поддержкой наших ребят, хотя бы сделает разовое пожертвование… Мы 5 января в очередной раз едем к бойцам. Можем взять ее с собой, чтобы она лично это увидела и поняла, чем живет страна», — высказалась адвокат Ольга Лукманова.

Таким образом Ивлееву хотят отправить в зону СВО, или как минимум помогать бойцам «в столовой». Эту же мысль недавно высказывал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что клуб «Мутабор» после скандального мероприятия и недавней проверки силовиков был опечатан.