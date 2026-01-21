Живодер на свободе: полиция ищет изувера, истязающего беззащитных животных в Клину

В подмосковном городе Клин правоохранительные органы проводят проверку по факту жестокого обращения с животными. В начале января в местном питомнике были обнаружены два щенка с тяжелыми повреждениями, сообщает REGIONS .

По словам руководителя зоозащитной организации «Наши лапки» Ольги Ковальчук, у щенков были срезаны участки кожи с шерстью на спине и плечах. Характер ран указывает на то, что они были нанесены острым предметом. Животные были немедленно доставлены в ветеринарную клинику, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние первой собаки стабилизировалось, второй предстоит длительный период реабилитации.

Полиция начала доследственную проверку по заявлению зоозащитников. В случае установления виновного лица ему может грозить уголовная ответственность по статье о жестоком обращении с животными.

