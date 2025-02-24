Живодер с улыбкой объяснил, зачем скинул кошку Мусю с обрыва в Ласточкином гнезде

Задержанный мужчина, скинувший кошку Мусю с обрыва на территории замка Ласточкино гнездо, объяснил свой жестокий поступок. Об этом со ссылкой на видео канала Baza пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

На ролике мужчина ответил, зачем сбросил кошку Мусю с 40-метровой скалы во время посещения замка в Крыму. По его словам, он взял пушистую обитательницу на руки, а затем действительно выбросил со смотровой зоны. Причиной он назвал то, что кошка оказалась своенравной и стала вырываться. Отрицать причастность к случаю он не стал, но и раскаянием не отличился: на видео подозреваемый улыбался, когда объяснял поступок.

Напомним, что накануне в Сети опубликовали видео с территории Ласточкиного гнезда. Там один из посетителей взял на руки белую кошку Мусю, а затем швырнул со смотровой площадки, расположенной на скале. У животного не было шансов выжить.

Сотрудники одной из главных туристических жемчужин Крыма опечалены смертью любимицы: Муся являлась постоянной жительницей замка и встречала посетителей на протяжении 10 лет.