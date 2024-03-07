Живодер спьяну выкинул ротвейлера с пятого этажа в Благовещенске, пес скончался на месте

Скинувшего собаку с пятого этажа жилого дома живодера задержали в Благовещенске, сообщили в пресс-службе главка МВД по Амурской области.

По информации полиции, инцидент с убийством хвостатого питомца произошел еще 2 марта, но известно об этом стало только сейчас. Будучи в сильном подпитии 35-летний мужчина находился в гостях у родственников на улице Ломоносова. Хозяйский ротвейлер совершенно не пришелся по сердцу пьяному гостю и он попросту выбросил пса с балкона. Выжить у собаки шансов не было.

«Мужчина <...> выбросил с балкона пятого этажа собаку породы ротвейлер, в результате чего животное от полученных травм скончалось», — говорится в сообщении полиции.

Пса обнаружили соседи, которые и вызвали на место полицейских. Живодер был сразу же взят под стражу. В настоящее время задержанный мужчина отпущен под подписку о невыезде. В отношение него возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. За свою выходку он может отправиться на три года в колонию.

Ранее мы писали, что жительница подмосковного Щелково полезла спасать котика и застряла на березе.