Живодер в Иркутске скинул собаку с 17 этажа, а после выбросил ее тело в мусорку

Правоохранителями в Иркутске за жестокое обращение с животными задержан молодой человек, скинувший собаку с 17-го этажа многоэтажки, информирует в соцсетях областное управление МВД РФ.

Сообщается, что на этом мужчина не остановился и решил через некоторое время скрыть содеянное. Для этого живодер спустился вниз, подобрал бездыханное тело пса и выкинул его в мусорный бак.

«В дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России "Иркутское" поступило сообщение от неравнодушных жителей о том, что мужчина выкинул собаку с 17 этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак... Полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель», - говорится в сообщении.

На допросе мужчина полностью признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что принадлежавшая его дочери собака «постоянно гадила». Он в какой-то момент не выдержал и выбросил в сердцах пса из окна.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за «Жестокое обращение с животным».

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