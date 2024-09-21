Живодер в Мытищах привязал двух собак к авто и протащил их по асфальту

Житель подмосковных Мытищ, личность которого уже установлена полицейскими, привязал к своему автомобилю двух собак, после чего несколько километров протащил их по улице. Кадры с места событий были выложены в сеть и вызвали широкий общественный резонанс в обществе.

На опубликованном ролике можно видеть, как отечественные «Жигули» волочат за собой по дороге двух накрепко привязанных к заднему бамперу упирающихся домашних животных.

За голову схватились и зоозащитники, и горсовет, потребовавшие призвать злодея к ответу, передает телеканал РЕН. Как сообщили журналистам в Мытищенской городской администрации, в настоящее время живодер задержан полицейскими, личность его установлена.

«По факту жестокого обращения с животными администрация обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Данный инцидент находится на контроле в прокуратуре, полиция проводит розыскные мероприятия», — сообщили в городской администрации.

В настоящее время мужчину допрашивает полиция. Выясняются мотивы его поступка. Одновременно решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за жестокое обращение с животными.

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