Живое облако над Подмосковьем: удивительное поведение пернатых сняли жители деревни
Зоолог Айгишев: танцы скворцов в небе Подмосковья — это мурмурация
Фото: [Центр реабилитации диких животных в Дмитровском районе/Медиасток.рф]
Жители подмосковной деревни Русавкино-Романово стали свидетелями уникального природного явления — сотни скворцов устроили предполетную подготовку перед миграцией в теплые страны. Зоолог Павел Айгишев в беседе с REGIONS объяснил, почему пернатые сбиваются в стайки и устраивают завораживающие танцы в небе.
Сбивание в «тучки», как пояснил эксперт, это проявление мурмурации — сложного коллективного поведения птиц, когда они образуют гигантские скоординированные стаи причудливых форм. Перед долгим перелетом в Африку, юго-восточную Азию и южную Европу птицы собираются в большие колонии для совместного поиска пищи и повышения безопасности во время миграции.
«В полете птицы очень скоординированы и каждая занимает в этом "живом облаке" четкое место. Летят при этом птицы с большой скоростью примерно в 45 км/ч», — рассказал Айгишев.
По данным календаря Мосприроды, наблюдать это зрелищное явление жители Московского региона могут до середины октября. Как отмечают специалисты, скопления скворцов особенно часто образуются в местах с обильным источником пищи — в случае с Русавкино-Романово птиц привлекли созревшие ягоды на участках местных жителей.
Ранее сообщалось, что страусы устроили незапланированную прогулку по улицам.