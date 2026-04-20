«Живое воплощение уюта»: жители Павловского Посада рассказали, почему их город по праву можно считать кошачьим царством

Павловский Посад, известный на весь мир своими набивными платками, неофициально получил еще один, не менее теплый статус — «кошачьей столицы Подмосковья». Как выяснил REGIONS , десятки усатых морд, выглядывающих из-за резных наличников старых домов, с подоконников бывших мануфактур и из кустов парка «Дубрава», — не случайность, а исторически сложившаяся традиция, уходящая корнями во времена текстильного бума.

Местный краевед и старожил Матвей Ухов раскрыл секрет такой любви города к кошкам. По его словам, когда Павловский Посад был крупным центром текстильной промышленности, на огромных складах хранились тонны шерстяной пряжи и готовых шалей, что неизбежно привлекало полчища грызунов. Кошки на фабриках ценились на вес золота и считались полноценными сотрудниками. Ухов рассказал, что, по рассказам его деда, в цехах всегда держали самых крепких котов-крысоловов, которым даже полагалось молоко «за вредность», как и рабочим.

Присутствие такого охранника на складе гарантировало сохранность дорогостоящего товара. Краевед добавил, что в городе даже существует поверье: если кошка уснула на новом платке, значит, шерсть в нем настоящая, «живая», и такая шаль будет греть своего владельца в любые морозы.

Другой коренной житель, Корней Мишин, отметил, что в Павловском Посаде кошек исторически никогда не обижали, и сегодня они стали неотъемлемой частью городского ландшафта и особой, умиротворяющей атмосферы. Он пояснил, что в местных палисадниках кошка — это не просто животное, а полноправный «сосед», создающий ощущение спокойной жизни старого купеческого города.

Сейчас усатые хранители истории встречают туристов у вокзала, охотно позируют фотографам и своим тихим мурчанием напоминают о том, что настоящий уют складывается из таких вот, на первый взгляд, незначительных, но очень теплых деталей.

