Живой предсказатель: необычный зверь помогает подмосковным школьникам получать пятерки

Чтобы обеспечить себе успех в учебе, многие ученики по утрам заглядывают в кабинет биологии, чтобы поприветствовать местную знаменитость — красноухую черепаху по кличке Мордашка. За восемнадцать лет жизни в стенах учебного заведения эта рептилия превратилась в полноценный талисман, наблюдая за сменой нескольких поколений школьников.

Согласно информации, Мордашку подарили гимназии ученики почти два десятилетия назад. Сейчас за состоянием питомца внимательно следит новое поколение гимназистов под руководством преподавателя биологии. Как отмечают в школе, их подопечная находится в прекрасной форме. Учитывая, что продолжительность жизни красноухих черепах в неволе нередко достигает тридцати-сорока лет, у Мордашки есть все шансы стать настоящим школьным долгожителем.

Для многих учащихся визит к аквариуму с черепахой стал не просто суеверием, а доброй утренней традицией, которая, по их убеждению, гарантирует получение «пятерки» в дневнике. Особенно часто у стеклянного террариума можно увидеть школьников после написания сложных контрольных работ. Они приходят сюда не только за символической поддержкой, но и чтобы снять напряжение, наблюдая за неторопливыми движениями рептилии в воде.

По словам педагогов, Мордашка давно перестала быть просто живым уголком. Добрая и общительная черепаха стала всеобщей любимицей, которая с удовольствием принимает поглаживания и привлекает внимание своим спокойным нравом.

