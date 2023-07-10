«Животное считывает»: выяснилось, как кошки и другие питомцы могут вылечить человека
Анималотерпевт Веревкина рассказала, как можно справиться с тревогой благодаря животным
Фото: [freepick.com]
Многие слышали о том, что животные могут лечить человека от различных заболеваний.
Как братья наши меньшие могут помочь понять причину своих психологических недугов, рассказала анималотерапевт Ольга Веревкина.
По ее словам, психика человека изначально заточена на контакт с природой.
«Мы бессознательно окружаем себя обоями с цветами и деревьями на экране компьютера. Все это вызывает положительную эмоциональную реакцию. Это же касается и общения с животными», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам Веревкиной, когда мы прикасаемся к шерсти животного, то у нас возникают приятные ощущения, которые сами по себе успокаивают. Но помимо тактильного контакта есть еще и психологический, который может скорректировать эмоциональное состояние человека и помочь ему понять свои особенности.
«К примеру, если человек чувствует тревогу и страх, он может при контакте с животным выяснить их природу, а также понять, как облегчить свое состояние. Например, ко мне приходит мать подростка, которая хочет понять своего сына. Я даю определенное упражнение на общение с животным. Если контакт происходит оффлайн, то с моим животным — кошкой, если онлайн, то с любым животным клиента», — рассказала анималотерапевт.
Собеседница пояснила, что животные очень чувствительны ко многим факторам поведения человека, начиная с эмоционального состояния и заканчивая сердцебиением, интонациями голоса. Так можно проанализировать страхи и тревоги человека через реакции питомца и действия человека.
«У людей есть определенные тенденции в поведении. Они привыкают реагировать на внешние обстоятельства определенным образом. В общении с животным они проявляют эти стратегии, и животное их считывает», — объяснила эксперт.
В результате анималотерапии человек может понять, что он слишком импульсивный и эмоциональный или тревожный и неуверенный. В дальнейшем он может постараться вести себя иначе.
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