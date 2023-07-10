«Животное считывает»: выяснилось, как кошки и другие питомцы могут вылечить человека

Как братья наши меньшие могут помочь понять причину своих психологических недугов, рассказала анималотерапевт Ольга Веревкина.

Многие слышали о том, что животные могут лечить человека от различных заболеваний.

По ее словам, психика человека изначально заточена на контакт с природой.

«Мы бессознательно окружаем себя обоями с цветами и деревьями на экране компьютера. Все это вызывает положительную эмоциональную реакцию. Это же касается и общения с животными», — объяснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Веревкиной, когда мы прикасаемся к шерсти животного, то у нас возникают приятные ощущения, которые сами по себе успокаивают. Но помимо тактильного контакта есть еще и психологический, который может скорректировать эмоциональное состояние человека и помочь ему понять свои особенности.

«К примеру, если человек чувствует тревогу и страх, он может при контакте с животным выяснить их природу, а также понять, как облегчить свое состояние. Например, ко мне приходит мать подростка, которая хочет понять своего сына. Я даю определенное упражнение на общение с животным. Если контакт происходит оффлайн, то с моим животным — кошкой, если онлайн, то с любым животным клиента», — рассказала анималотерапевт.

Собеседница пояснила, что животные очень чувствительны ко многим факторам поведения человека, начиная с эмоционального состояния и заканчивая сердцебиением, интонациями голоса. Так можно проанализировать страхи и тревоги человека через реакции питомца и действия человека.

«У людей есть определенные тенденции в поведении. Они привыкают реагировать на внешние обстоятельства определенным образом. В общении с животным они проявляют эти стратегии, и животное их считывает», — объяснила эксперт.

В результате анималотерапии человек может понять, что он слишком импульсивный и эмоциональный или тревожный и неуверенный. В дальнейшем он может постараться вести себя иначе.

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