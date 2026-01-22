Военный корреспондент КП Александр Коц в своем телеграм-канале высказал мнение о растущем социальном напряжении на Украине, связывая его с хроническими перебоями в энергоснабжении. По его наблюдениям, отсутствие электричества и тепла приводит к акциям протеста, в ходе которых жители перекрывают автомобильные дороги в различных городах, сообщает Life.ru.

Журналист отметил, что, по его оценке, побочный эффект от повреждений энергетической инфраструктуры «превзошел все ожидания». Он указал на «полную некомпетентность властей», которые на четвертый год конфликта, по его словам, оказались неспособны обеспечить работу резервных генерирующих мощностей.

В подтверждение своих тезисов Коц привел пример ресторатора Анастасии Завадской, которая сообщила о ситуации в своем заведении. По ее словам, в ресторане отсутствуют свет, вода, отопление, а также сотрудники и посетители. Один из ее подчиненных был задержан сотрудниками территориального центра комплектования. Завадская описала свои ощущения словами «живу в какой-то кунсткамере».

