Живущая в эмиграции Пугачева пожаловалась в соцсетях на трясущиеся руки

Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала СВО и переехавшая жить за рубеж, поделилась в личном блоге своего супруга, комика Максима Галкина*, о серьезных проблемах со здоровьем. В частности, она сообщила, что испытывает тремор в руках.

Недавно муж бывшей звезды российской эстрады поделился видеозаписью, которую они сделали у себя дома. На видео запечатлен процесс приготовления яичницы, в котором участвуют он и их 12-летняя дочь Елизавета.

В процессе приготовления он попросил помощи у исполнительницы, но та отказалась со словами «сам справишься». Когда 76-летняя артистка пыталась сделать крупный план приготовленного блюда, она призналась, что даже это дается ей с трудом из-за дрожи в обеих руках.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — посетовала за кадром Пугачева.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачева передумала продавать свой особняк в Московской области. Она решила сдавать поместье. Изначально планировалось продать дом за 225 млн руб. со значительной 60-процентной скидкой. При этом многие потенциальные покупатели жаловались на «бабкин ремонт», несоответствующий заявленной стоимости. Теперь притронуться к величию семьи Примадонны можно за 700 тыс. руб. в месяц с залогом на ту же сумму.

* - физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России