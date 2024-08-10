Живущие в Кузбассе «люди-лебеди» рискуют исчезнуть навсегда

В прошлом году на территории Кемеровской области проживало всего 123 кумандинца. Они являются представителями самого малочисленного коренного этноса в регионе, о чем пишет издание «Vse42.ru». Фактически, их численность сокращается с каждым годом.

Кумандинцы в наше время живут преимущественно в городах на юге Кемеровской области (Новокузнецкий городской округ и Таштагольский муниципальный район). Почему же их называют «лебединым народом»? Ответ на этот вопрос есть в древней легенде…

В далеком прошлом духи природы в виде лебедей прилетели на горное озеро. Сняв свои крылья, они превратились в прекрасных девушек, чтобы искупаться. Местный охотник заметил происходящее, влюбился в одну из девушек и спрятал ее крылья. Ей пришлось остаться на земле и дать начало народу кумандинцев.

Сейчас они постепенно утрачивают свой язык, а некоторые традиции постепенно уходят в небытие. Хотя часть из них стараются сохранить старшие представители этноса. Культура предков живет, пока о ней помнит молодое поколение.

Пусть кумандинцы и перебрались в современные дома, но услышав гром, они разводят костер и кидают в пламя хлебные кусочки, чтобы накормить духов огня.

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