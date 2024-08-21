Живущий в Кузбассе 11-летний мальчик отдал все накопления за три года на нужды СВО

В кузбасских соцсетях вирусится история 11-летнего Богдана Короткова, который долгое время копил средства, чтобы переслать их на нужды российских бойцов в зону СВО. Сообщается, что школьник пожертвовал все свои за последние три года школьные стипендии, что каждые полгода получал от губернатора Кузбасса за отличную учебу.

Сначала Богдан откладывал по 1 тыс рублей на покупку игровой видеоприставки. Затем сначала стал писать письма для мобилизованных в зону СВО земляков, расклеивал по городу в качестве волонтера листовки о сборе гуманитарной помощи.

"Мальчик также помогал собирать сладкие подарки для военнослужащих. И вот однажды он признался маме, что хочет отдать свои сбережения на полезное дело. На нужды бойцов СВО Богдан передал 6 тыс рублей", - приводится в публикациях.

Ранее мы сообщали, что гуманитарная помощь школам и детским садам ЛНР доставлена из подмосковных Мытищ.