Жизнь после диагноза «онкология»: психолог рассказала, как не потерять надежду

Психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru рассказала , как не потерять надежду после того, как врач озвучил страшный диагноз.

По словам психолога, если врач озвучил страшный диагноз «рак», то это не повод опускать руки. Болезни, даже самые тяжелые, лечат современными методами. Однако вместе с этим Голубева рекомендовала принять все свои чувства и не подавлять эмоции. Важно пережить весь негатив и найти в себе силы, чтобы бороться.

«Изучите как можно больше информации о своем заболевании, методах лечения и прогнозах. Это поможет чувствовать себя более уверенно и контролировать ситуацию. Не стесняйтесь обращаться за помощью к близким, друзьям, родственникам, психологам и группам поддержки», — посоветовала специалист.

Кроме того, нужно внести в жизнь активность и жить настоящим днем, не зацикливаясь на прошлом или будущем. Хотя совет достаточно распространенный, он, как уверяет психолог, рабочий. По ее словам, важно найти то, что дарит радость и спокойствие, а также снижает уровень тревоги. Это может быть общение с близкими, хобби, новые увлечения или путешествия. Окружение также решает многое: оно должно помогать чувствовать себя лучше и поддерживать на постоянной основе.

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