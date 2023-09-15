«Жизнь там будто остановится»: шаманка рассказала, каким регионам России стоит бояться новолуния

Люди с тревогой ждут новолуния, которое наступит уже 15 сентября. Кроме упадка энергии, конфликтов, вспыхивающих на пустом месте, и общего угнетенного состояния, граждане боятся серьезного ухудшения жизни.

Мы решили спросить шаманку Елену Батыр, что ждет Россию в этот непростой период. По ее словам, это новолуние даст толчок не резким, но негативным изменениям.

«Новолуние 15 сентября — это очень плохой день. Ничего нельзя делать: начинать новую работу, ремонт, выходить замуж, подавать заявление в загс», — рассказала шаманка интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Северным регионам нашей страны она пророчит сложный период уже с 15 сентября.

«На севере России начнутся трудности. Как будто что-то будет сковывать весь регион, жизнь там будто остановится. Могут перекрываться дороги, будут проблемы с логистикой. И все это продлится до 5 октября», — отметила шаманка.

Что касается юга России, то там все будет спокойно до 1 октября, добавила Батыр. Потом пойдут дожди, которые могут вызвать наводнения. Но, по словам собеседницы издания, ничего страшного и глобального не случится.

«Больше всего может пострадать северо-запад России. Там могут произойти пожары. Но все быстро и четко локализуют», — предсказала Батыр.

Другие государства, продолжила шаманка, могут пострадать от рукотворных техногенных катастроф и сильных наводнений.

Ранее шаманка Батыр рассказала, решится ли Зеленский объявить войну России.