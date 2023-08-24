ЖК «Диалект» в Мытищах достроят в конце осени

В рабочем поселке Пироговский городского округа Мытищи продолжается строительство ЖК «Диалект». Сотрудники областного Главгосстройнадзора провели профилактический визит на объект, сообщили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что по итогам профвизита застройщику дали рекомендации по выполнению требований пожарной безопасности. Планируется, что возведение ЖК завершат осенью этого года.

Сейчас строители выполняют работы по устройству наружных сетей, внутренних инженерных систем, а также монтаж оконных блоков. Отметим, что после признания первоначального застройщика банкротом объект передали Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства региона. После завершения всех работ квартиры получат 85 дольщиков.

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