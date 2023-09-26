ЖК «Лесная сказка» достроили в подмосковном Ногинске

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) по итогам проверки завершения строительства дома № 3 в ЖК «Лесная Сказка» в Ногинске Богородского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Новостройка рассчитана на 162 квартиры, ключи от своих квартире вскоре смогут получить 15 пострадавших граждан — участников долевого строительства. В ведомстве уточнили, что застройщик ООО «Диострой-Инвест» начал возводить ЖК в 2013 году, однако, из-за финансовых проблем в 2019 году строительство было прекращено. Весной 2022 года работы на объекте продолжил застройщик ООО «РП-Строй».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.